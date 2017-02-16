В сети появилось видео горящей машины на Первомайском проспекте. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube.
Напомним, машина
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В сети появилось видео горящей машины на Первомайском проспекте. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube.
Напомним, машина
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Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.