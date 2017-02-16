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9:32, 16 февраля 2017 407
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В сети появилось видео горящей машины на Первомайском проспекте

В сети появилось видео горящей машины на Первомайском проспекте

В сети появилось видео горящей машины на Первомайском проспекте. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube.

Напомним, машина загорелась в среду, 15 февраля, в 2:27 на Первомайском проспекте. В тушении принимали участие шесть спасателей и два автомобиля.


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1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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