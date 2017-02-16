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16:10, 16 февраля 2017 130
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В Пителенском районе работники склада украли три тысячи мешков угля

В Пителенском районе работники склада украли три тысячи мешков угля

В Пителенском районе работники склада украли три тысячи мешков угля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Для проверки документов полицейские остановили грузовую «ГАЗель» на улице райцентра. При осмотре машины инспектор увидел в кузове несколько сот мешков с древесный углем. Страж порядка попросил предъявить документы на товар, однако документов у водителя не оказалось.

Позже выяснилось, что в селе Пет Пителинского района 43-летняя и 53-летний работники склада предприятия, которое занимается производством древесного угля, разрешили отгрузку большой партии товара, а деньги за товар взяли себе.

Также полицейские обнаруили, что злоумышленники в Сасове у злоумышленников есть личный склад угля, где хранилось более двух с половиной тысяч похищенных мешков. Похищенное изъято.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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