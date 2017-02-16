В Facebook появился раздел «вакансии»

В социальной сети Facebook появилась функция, позволяющая пользователям размещать и искать вакансии в компаниях, передает
«Начиная с сегодня бизнесы в США и Канаде смогут размещать вакансии, а их будущие сотрудники смогут легко найти эти объявления на их странице, зайдя в новый раздел „вакансии“. Этот новый опыт поможет бизнесу найти квалифицированных людей там, где они уже проводят свое время — в Facebook и в телефоне», — заявили в компании.
Первое время эта возможность будет доступна пользователям в США и Канаде. Объявления по разделу будут появляться в их новостной ленте. Выбрав одним кликом нужное объявление, пользователь увидит специальную форму, где будет представлена информация личного профиля. Эту информацию можно будет сразу отправить работодателю или предварительно отредактировать.