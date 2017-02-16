В аварии с участием грузовика в Ряжском районе погиб человек. Фото

В аварии с участием грузовика в Ряжском районе погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в среду, 15 февраля, в 19:30 на 316 километре дороги М-6.
Как рассказали в ведомстве, 49-летний водитель грузовика Navistar International не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с ГАЗелью, за рулем которой находился 42-летний житель Тамбова.
От удара у грузовика отцепился полуприцеп и врезался в Volkswagen под управлением 37-летнего мужчины.
От полученный травм водитель ГАЗели скончался на месте. Водитель грузовика доставлен в местную ЦРБ.