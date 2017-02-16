Ученые обнаружили на Земле седьмой континент. Исследователи предложили считать Новую Зеландию, Каледонию и расположенные рядом острова единым континентом, так как они находятся на общей континентальной плите, пишет «
По мнению ученых из Австралии, Новой Зеландии и Каледонии, 94 процента плиты скрыты под Тихим океаном. Общая площадь суперконтинента Гондвана — так его назвали исследователи — составляет 4,9 миллиона квадратных километров.
Оставшиеся на суше участки плиты имеют признаки континента — у них четко сформированные границы, разнообразная геология, которая отличается от других частей света. Кроме того, на них есть полезные ископаемые и обширные континентальные шельфы.
Геологи отнеслись к открытию скептически. «Авторы исследования наверняка имеют достаточно доказательств, чтобы претендовать на признание Зеландии континентом, но определенные проблемы в этом вопросе непременно возникнут», — отметил Брит Лендик из Калифорнийского университета.