Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:14, 16 февраля 2017 456
 0    0

У рязанки украли медали Великой Отечественной войны

У рязанки украли медали Великой Отечественной войны

У рязанки украли медали Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе тамбовского УМВД.

В полицию обратилась рязанка, она рассказала, что из ее дома украли награды ее отца — участника Великой Отечественной войны: медаль «За взятие Берлина», орден «Красной звезды» и другие юбилейные медали. Также похитили пять комплектов постельного белья, радиоприемник «Океан», шерстяной палас и две ковровые дорожки.

В ходе оперативных мероприятий, стражи порядка задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный 57-летний местный житель. Злоумышленник рассказал, где спрятал медали. Похищенное изъяли.

Полицейские также установили, что задержанный ранее был судим за аналогичные преступления. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража».


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:26, 16 февраля 2017
Житель Ермишинского района угостил прохожего краденными сигаретами и попался полиции
12:14, 16 февраля 2017
У рязанки украли медали Великой Отечественной войны
11:35, 16 февраля 2017
В Шилове на производителя бутылок с «пищевыми добавками» завели уголовное дело
11:02, 16 февраля 2017
На Московском шоссе Шкода врезалась во внедорожник. Видео
9:49, 16 февраля 2017
Шиловца осудят за изнасилование и убийство знакомой
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Ностальгия по СССР и путешествие по Аляске. Топ-5 самых необычных музеев Рязани

Ностальгия по СССР и путешествие по Аляске. Топ-5 самых необычных музеев Рязани

Туристы ищут новые места для путешествий в Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:20, 14 февраля 2017 33 172
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
11:04, 15 февраля 2017 32 755
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
8:21, 12 февраля 2017 24 371
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
21:17, 15 февраля 2017 21 837
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 6
13:40, 15 февраля 2017 21 024
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум