У рязанки украли медали Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в
В полицию обратилась рязанка, она рассказала, что из ее дома украли награды ее отца — участника Великой Отечественной войны: медаль «За взятие Берлина», орден «Красной звезды» и другие юбилейные медали. Также похитили пять комплектов постельного белья, радиоприемник «Океан», шерстяной палас и две ковровые дорожки.
В ходе оперативных мероприятий, стражи порядка задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный 57-летний местный житель. Злоумышленник рассказал, где спрятал медали. Похищенное изъяли.
Полицейские также установили, что задержанный ранее был судим за аналогичные преступления. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража».