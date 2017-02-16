Рязанцы оценили деятельность экс-губернатора Олега Ковалева. Итоги опроса RZN.info

Рязанский городской сайт спросил жителей города, чем запомнились девять лет работы Олега Ковалева на посту губернатора, как они оценивают его деятельность, а также чего ждут от нового главы региона.

Что касается положительных сторон работы Олега Ковалева, жители областного центра отметили улучшение состояния дорог и появление развязок, благоустройство скверов и парков, открытие спортивных учреждений, строительство перинатального центра.

Вспоминая не устроившие их моменты, рязанцы в основном указывали на такие городские проблемы, как плохая уборка дорог от снега и массовая застройка Солотчи.

RZN.info приводит слова опрошенных рязанцев.

Радиоведущая Ольга: «По мне, Ковалев большой молодец, ведь он привнес много федеральных инвестиций в область. В регионе открылись и отрываются спортивные центры. Может, кто-то не помнит, какая была дорога на трассе М5. За годы работы в Рязани он очень сильно поседел».

Врач Сергей: «Ковалев подремонтировал дороги, построил хороший перинатальный центр. Но сейчас из Солотчи сделали помойку. Везде валяется мусор. Было бы хорошо новому губернатору при въезде в Солотчу сделать пост, где бы выдавали мусорные пакеты, а на выезде — мусороперерабатывающий завод».

Сотрудник контактного центра Карина: «Работу Ковалева оцениваю положительно, в Рязани улучшились дороги и занялись благоустройством города».

Продавец Ольга: «За время работы Олега Ивановича запомнилось только строительство развязок и плохая уборка снега на дорогах».

Старший госинспектор Елена: «В целом он мог сделать лучше и больше. Посмотрим, что даст нам новый губернатор. Поживем — увидим».

Предприниматель Самудин: «Олег Иванович выполнял все социальные обязательства перед ветеранами, пенсионерами. Губернатор должен направлять, а не сам выполнять. Он хороший человек. Желаю ему остаться в Рязани на руководящей должности».

Медработник Ирина: «Ковалев оставил после себя память региону. В области построили много новых окружных: в Шумаши, Кирицах в самой Рязани».

Домохозяйка Елена: «Единственный плюс для меня — открытие детского сада, в который пойдет мой ребенок».

Кроме того, новому губернатору горожане желали достроить новое здание больницы скорой медицинской помощи и не забывать заботиться о сохранении исторического облика центра города.