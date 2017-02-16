Рязанцев попросили приютить выжившую после отравления дворняжку

Рязанцев попросили взять в дом дворняжку Жульку, которая выжила после отравления. Информацию об этом разместили в группе «
Автор поста отметила, что в районе ЖК «Кремлевское» на улице Лесопарковой травили собак. При этом одна из них погибла, а вторую удалось спасти.
«Хорошие такие собаки были. Дворняги, а сообразительные. Дружелюбные, но не к каждому, чувствовали человека. И были у них хозяева — все мы, жители жилого комплекса», — написала Наталия Филина.
По ее словам, животным повязали ошейники, их чиповали и кормили, а также поставили им будку. «Прибегали во двор собаки ближе к ночи, охранять. Только чужой зайдет, давали знать. На своих же никогда голос не подавали. Детей на прогулку сопровождали, дежуря у проезжей части», — добавила женщина.
Теперь для спасенной дворняжки ищут «настоящий дом». Всех, кто готов приютить животное, просят звонить по телефону