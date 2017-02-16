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12:46, 16 февраля 2017 397
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Рязанцев попросили приютить выжившую после отравления дворняжку

Рязанцев попросили приютить выжившую после отравления дворняжку

Рязанцев попросили взять в дом дворняжку Жульку, которая выжила после отравления. Информацию об этом разместили в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в четверг, 16 февраля.

Автор поста отметила, что в районе ЖК «Кремлевское» на улице Лесопарковой травили собак. При этом одна из них погибла, а вторую удалось спасти.

«Хорошие такие собаки были. Дворняги, а сообразительные. Дружелюбные, но не к каждому, чувствовали человека. И были у них хозяева — все мы, жители жилого комплекса», — написала Наталия Филина.

По ее словам, животным повязали ошейники, их чиповали и кормили, а также поставили им будку. «Прибегали во двор собаки ближе к ночи, охранять. Только чужой зайдет, давали знать. На своих же никогда голос не подавали. Детей на прогулку сопровождали, дежуря у проезжей части», — добавила женщина.

Теперь для спасенной дворняжки ищут «настоящий дом». Всех, кто готов приютить животное, просят звонить по телефону +7 (910) 644-57-17 (Сергей).


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