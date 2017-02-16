Рязанца оштрафовали на 35 тысяч за заброшенную три года назад землю

Рязанца оштрафовали на 35 тысяч рублей за заброшенный им более трех лет назад участок земли. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки.
Установлено, что участок размером 197,17 гектара полностью зарос сорняками и частично — деревьями. «Земля не вспахана, для сенокошения, выпаса скота, и производства продукции не используется. Не выполняются требования по улучшению и защите земель», — говорится в сообщении.
В отношении собственника участка составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7. и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ.