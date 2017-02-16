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20:17, 16 февраля 2017 468
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Рязанца оштрафовали на 35 тысяч за заброшенную три года назад землю

Рязанца оштрафовали на 35 тысяч за заброшенную три года назад землю

Рязанца оштрафовали на 35 тысяч рублей за заброшенный им более трех лет назад участок земли. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки.

Установлено, что участок размером 197,17 гектара полностью зарос сорняками и частично — деревьями. «Земля не вспахана, для сенокошения, выпаса скота, и производства продукции не используется. Не выполняются требования по улучшению и защите земель», — говорится в сообщении.

В отношении собственника участка составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7. и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ.


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