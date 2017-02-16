Роспотребнадзор уличил рязанский ДДТ в притеснении шахматистов

Роспотребнадзор обнаружил в рязанском Дворце детского творчества нарушения санитарно-эпидемиологических требований в оборудовании шахматного кабинета. Об этом RZN.info сообщил автор жалобы, по которой провели проверку, — бывший преподаватель шахмат в ДДТ Анатолий Соколов. Копия ответа ведомства есть в распоряжении редакции.
Согласно письму, Роспотребнадзор выдал предписание об устранении нарушений и возбудил административное дело в отношении ответственного должностного лица. По информации Соколова, замдиректора учреждения Ирину Филимонову оштрафовали. «Дворец уже второй раз наказывают. Кружок нормально организовать не могут, хотя помещений вагон!» — заявил он.
Соколов рассказал, что кабинет «превратили в склад»: «Коробки, пыль и тренер с детьми занимается, они порой буквально у него на голове сидят! Теснотища, все захламлено».
Сейчас по обращению другого человека идет проверка Госпожнадзора, добавил собеседник RZN.info.
Ирина Филимонова отказалась комментировать RZN.info эту ситуацию, в том числе подтверждать или опровергать факт проверки.