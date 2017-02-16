Пользователи Facebook не одобрили новую функцию с воспроизведением видео. Пробную версию запустили во вторник, 14 февраля, пишет «
Разработчики сообщили, что в новостной ленте соцсети видео будут автоматически воспроизводиться со звуком.
Пользователи негативно отреагировали на нововведение: «Ужасно. Никто никогда не просил об этом», «Автоматическое воспроизведение видео со звуком кажется отвратительной идеей для пользовательского опыта».
Однако пользователи могут отключить функцию в разделе «Настройки».