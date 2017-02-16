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10:32, 16 февраля 2017 870
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Почти четверть смертельных ДТП в 2016 году произошла по вине пьяных водителей

Почти четверть смертельных ДТП в 2016 году произошла по вине пьяных водителей

Фото: Pixabay.com

Почти четверть смертельных ДТП в 2016 году произошла по вине пьяных водителей. Статистику обнародовала Госавтоинспекция, передает «Интерфакс».

«Одной из наиболее актуальных проблем остается нетрезвое вождение — почти десятая часть всех происшествий (9,7%) и почти четверть смертельных случаев (23,9%) связана с управлением транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения, либо отказавшимися от медосвидетельствования», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, более 80 процентов ДТП произошло по вине водителей, которые нарушали правила дорожного движения.

«В темное время суток совершено 41,7% наездов на пешеходов, но при этом на такие происшествия приходится более двух третей (68,3%) смертельных случаев. При наездах, произошедших в светлое время, смертельные травмы получил один из 17 пешеходов, тогда как при наездах в темное время суток — один из шести», — сообщили в инспекции.


© RZN.info

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