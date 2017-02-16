Почти четверть смертельных ДТП в 2016 году произошла по вине пьяных водителей. Статистику обнародовала Госавтоинспекция, передает «
«Одной из наиболее актуальных проблем остается нетрезвое вождение — почти десятая часть всех происшествий (9,7%) и почти четверть смертельных случаев (23,9%) связана с управлением транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения, либо отказавшимися от медосвидетельствования», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, более 80 процентов ДТП произошло по вине водителей, которые нарушали правила дорожного движения.
«В темное время суток совершено 41,7% наездов на пешеходов, но при этом на такие происшествия приходится более двух третей (68,3%) смертельных случаев. При наездах, произошедших в светлое время, смертельные травмы получил один из 17 пешеходов, тогда как при наездах в темное время суток — один из шести», — сообщили в инспекции.