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12:57, 16 февраля 2017 304
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Первый в году рязанский автокросс пройдет в эти выходные

Первый в году рязанский автокросс пройдет в эти выходные

В выходные на Семеновской трассе под Рязанью пройдет всероссийский автокросс «Русская зима». Гонщики будут состязаться в шести классах, сообщили организаторы.

Заезды ЗИЛ-130 пойдут в зачет чемпионата страны, ГАЗ-53 — кубка. Соревнования в остальных классах (легковые Д2Н и Д2-классика, полноприводные Т1-2500, грузовики ГАЗ-51,52) получили статус этапа чемпионата ЦФО.

Утром в субботу, 18 февраля, пройдут тренировки. Они начнутся в 10 часов. Сначала трассу опробуют легковые машины, затем грузовики. А в 13:10 стартуют отборочные заезды.

На 10 часов воскресенья запланировано торжественное открытие. Финалы начнутся в 10:30. Награждение намечено на 15 часов.

Добраться до трассы можно будет на специальных автобусах. Они будут ходить от вокзала Рязань-2 с 9:00. Проезд платный.

Автокросс станет первым в Рязанской области в 2017 году. Заявленный на январь Новогодний кубок не состоялся по организационным причинам.


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