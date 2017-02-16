Первый в году рязанский автокросс пройдет в эти выходные

В выходные на Семеновской трассе под Рязанью пройдет всероссийский автокросс «Русская зима». Гонщики будут состязаться в шести классах, сообщили организаторы.
Заезды ЗИЛ-130 пойдут в зачет чемпионата страны, ГАЗ-53 — кубка. Соревнования в остальных классах (легковые Д2Н и Д2-классика, полноприводные Т1-2500, грузовики ГАЗ-51,52) получили статус этапа чемпионата ЦФО.
Утром в субботу, 18 февраля, пройдут тренировки. Они начнутся в 10 часов. Сначала трассу опробуют легковые машины, затем грузовики. А в 13:10 стартуют отборочные заезды.
На 10 часов воскресенья запланировано торжественное открытие. Финалы начнутся в 10:30. Награждение намечено на 15 часов.
Добраться до трассы можно будет на специальных автобусах. Они будут ходить от вокзала Рязань-2 с 9:00. Проезд платный.
Автокросс станет первым в Рязанской области в 2017 году.