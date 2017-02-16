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11:35, 16 февраля 2017 143
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На производителя «боярышника» в Шилове завели уголовное дело

На производителя «боярышника» в Шилове завели уголовное дело

На производителя «боярышника» в Шилове завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В отношении директора ООО «Центр инженерных технологий» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, с января по август 2016 года директор предприятия арендовал в Шилове помещение, в котором производились и продавались спиртосодержащие добавки-ароматизаторы «Пшеничная», «Изабелла» и «Коньяк». При производстве использовали этиловый спирт и краситель с превышением норматива в 50 раз.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.


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1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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