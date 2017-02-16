На производителя «боярышника» в Шилове завели уголовное дело. Об этом сообщила
В отношении директора ООО «Центр инженерных технологий» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным следствия, с января по август 2016 года директор предприятия арендовал в Шилове помещение, в котором производились и продавались спиртосодержащие добавки-ароматизаторы «Пшеничная», «Изабелла» и «Коньяк». При производстве использовали этиловый спирт и краситель с превышением норматива в 50 раз.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.