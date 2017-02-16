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15:55, 16 февраля 2017 1 199
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«Лаборатория Касперского» создала собственную операционную систему

«Лаборатория Касперского» создала собственную операционную систему

Студия разработок «Лаборатория Касперского» создала собственную операционную систему. Об этом рассказал глава компании Евгений Касперский, пишет «Российская газета».

«Операционная система KasperskyOS 11-11 была разработана с нуля. Она не имеет в своей основе разработки Linux. Операционная система будет предназначаться для сетевого оборудования, автоматизированных систем, а также для „интернета вещей“», — говорится в сообщении.

KasperskyOS не имеет цели быть распространенной среди пользователей, и потому она не должна быть универсальной и упрощенной. Разработчики операционной системы старались реализовать в ней главные аспекты безопасности, рассказал Евгений Касперский.

Операционная система KasperskyOS включает в себя три элемента, которые могут работать и раздельно, и совместно. В составе идет ОС, гипервизор и система, обеспечивающая безопасное взаимодействие элементов. «Лаборатория Касперского» намерена интегрировать свои продукты уже в готовые решения. Это означает, что разработка не станет массовым коробочным продуктом. У компании уже есть первый партнер, готовый на сотрудничество. Им стала компания Kraftway. Они начнут устанавливать ОС на свои маршрутизаторы.


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