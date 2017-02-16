Студия разработок «Лаборатория Касперского» создала собственную операционную систему. Об этом рассказал глава компании Евгений Касперский, пишет «
«Операционная система KasperskyOS 11-11 была разработана с нуля. Она не имеет в своей основе разработки Linux. Операционная система будет предназначаться для сетевого оборудования, автоматизированных систем, а также для „интернета вещей“», — говорится в сообщении.
KasperskyOS не имеет цели быть распространенной среди пользователей, и потому она не должна быть универсальной и упрощенной. Разработчики операционной системы старались реализовать в ней главные аспекты безопасности, рассказал Евгений Касперский.
Операционная система KasperskyOS включает в себя три элемента, которые могут работать и раздельно, и совместно. В составе идет ОС, гипервизор и система, обеспечивающая безопасное взаимодействие элементов. «Лаборатория Касперского» намерена интегрировать свои продукты уже в готовые решения. Это означает, что разработка не станет массовым коробочным продуктом. У компании уже есть первый партнер, готовый на сотрудничество. Им стала компания Kraftway. Они начнут устанавливать ОС на свои маршрутизаторы.