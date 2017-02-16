Имущество двоих рязанцев арестовали из-за долгов за газ. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».
Судебные приставы вместе с сотрудниками «Газпрома» посетили десять адресов неплательщиков из Железнодорожного района. Общая их задолженность составила 300 тысяч рублей.
У двух рязанцев приставы арестовали имущество на семь тысяч рублей. Если должники не оплатят счета, их вещи реализуют, вырученные деньги пойдут на погашение долга.
Один абонент сразу оплатил долг. Остальных должников не было дома, им оставили извещения о явке в отдел судебных приставов.
Общая задолженность рязанцев за газ составляет более 77 миллионов рублей.
Фото пресс-службы «Газпром межрегионгаз Рязань»