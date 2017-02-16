ГК «ЕДИНСТВО» пригласила рязанцев на «Ипотечную субботу»

В субботу, 18 февраля, в офисе группы компаний «ЕДИНСТВО» (улица Вокзальная, 41, БЦ «Европа»), состоится «Ипотечная суббота». Об этом сообщили представители группы компаний.
На мероприятии гости смогут получить подробную консультацию от представителей Сбербанка, ВТБ24, «Россельхозбанка», «Прио-Внешторгбанка» по ипотечному кредитованию. Помимо этого у рязанцев будет возможность узнать от специалистов отдела продаж обо всех действующих спецпредложениях ГК «ЕДИНСТВО», а также выбрать и забронировать понравившуюся квартиру.
Режим работы офиса группы компаний «ЕДИНСТВО» в «Ипотечную субботу» с 9:00 до 14:00.