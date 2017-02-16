Долги по зарплате перед россиянами превысили три миллиарда рублей. По сравнению с январским показателем, сумма увеличилась на 507 миллионов рублей, пишет «
На 1 января 2017 года долги по зарплате имелись перед 49 тысячами человек. Самый большой размер задолженности зафиксировали в Приморском крае, Томской и Мурманской областях. Около 59 процентов долгов приходится на обрабатывающие производства, 18 — на строительную сферу, 7 — на сельское хозяйство, 6 — на транспорт, 5 — на добычу полезных ископаемых.
На сегодняшний день почти вся задолженность — 3,215 миллиардов рублей — возникла из-за отсутствия у организаций собственных денег. При этом долги из федерального бюджета составили три миллиона рублей.