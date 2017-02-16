ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Западный 1 Альянс Банк»

Банк России проинформировал об отзыве с 16 февраля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» (Санкт-Петербург), передает «
Как сообщает регулятор, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. «Размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала», — говорится в сообщении. В банк назначена временная администрация.
По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2017 года кредитная организация занимала 547 место в банковской системе России.