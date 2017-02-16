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8:37, 16 февраля 2017 901
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Бывшего депутата Госдумы Михеева объявили в федеральный розыск

Бывшего депутата Госдумы Михеева объявили в федеральный розыск

Бывшего депутата Госдумы Олега Михеева объявили в федеральный розыск. В Госдуме он представлял «Справедливую Россию», пишет «Коммерсант».

Бывшего депутата обвиняют в мошенничестве, заключение утвердила Генпрокуратура. Уголовное дело не смогли передать в суд, так как Михеев не поставил под ним свою подпись и скрылся.

Уголовное дело в отношении экс-депутата председатель СКР возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. Ему представили обвинение в покушении на особо крупное мошенничество — попытку хищения 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел Волгопромбанк, принадлежащий Михееву.

Фото с официального сайта Олега Михеева


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