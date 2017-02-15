Жителю Ряжска грозит до десяти лет за хранение марихуаны. Об этом сообщили в
Полицейские получили информацию, что ранее судимый 19 -летний житель Ряжска причастен к распространению наркотиков в городе.
При досмотре стражи порядка нашли у молодого человека сверток с растительной смесью и характерным запахом. Экспертиза установила, что злоумышленник хранил при себе 126 граммов марихуаны.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.