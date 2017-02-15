Житель Салехарда за сутки угнал пять машин. Об этом в среду, 15 февраля, пишет «
Полицейские рассказали, что злоумышленник угонял одну машину, ездил на ней, после чего бросал и искал новый автомобиль.
«Во всех случаях он пользовался неосмотрительностью автовладельцев, которые по какой-то причине оставляли ключи в замке зажигания. К тому же и двери машин оказывались не заперты», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа.
Злоумышленника задержали. Инспекторы попросили водителей внимательнее относиться к безопасности своих машин.