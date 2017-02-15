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15:32, 15 февраля 2017 374
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Власти Нью-Йорка проведут экстренное совещание из-за нашествия крыс

Власти Нью-Йорка проведут экстренное совещание из-за нашествия крыс

Власти Нью-Йорка проведут экстренное совещание из-за нашествия крыс. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заседание соберут после смерти жителя одного из районов Нью-Йорка. Мужчина скончался от инфекционного лептоспироза, распространяемого крысами.

Заболевание диагностировали еще у двух жителей Бронкса. Сейчас они уже поправились.

«Болезнь может быть серьезной, но она излечима легкодоступными антибиотиками», — отметили в департаменте здравоохранения.

Врачи советуют жителям Бронкса избегать мест скопления крыс и тщательно мыть руки. Однако, по словам местных жителей, это невозможно: повсюду «полно крыс, не только в зданиях, поезда наполнены ими». Отмечается, что степень обеспокоенности столь велика, что Красный крест предоставил временное жилье для восьми семей.


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