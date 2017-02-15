Власти Нью-Йорка проведут экстренное совещание из-за нашествия крыс. Об этом сообщает «
Заседание соберут после смерти жителя одного из районов Нью-Йорка. Мужчина скончался от инфекционного лептоспироза, распространяемого крысами.
Заболевание диагностировали еще у двух жителей Бронкса. Сейчас они уже поправились.
«Болезнь может быть серьезной, но она излечима легкодоступными антибиотиками», — отметили в департаменте здравоохранения.
Врачи советуют жителям Бронкса избегать мест скопления крыс и тщательно мыть руки. Однако, по словам местных жителей, это невозможно: повсюду «полно крыс, не только в зданиях, поезда наполнены ими». Отмечается, что степень обеспокоенности столь велика, что Красный крест предоставил временное жилье для восьми семей.