В США экранизируют «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает
Экранизировать роман начали российский продюсер Светлана Мигунова-Дали («Легенда №17») и экс-президент американской кинокомпании New Crime Productions Грэйс Ло. Бюджет фильма оценивают в 50-100 миллионов долларов.
Мигунова-Дали рассказала, что идея экранизировать «Мастера и Маргариту» появилась более десяти лет назад.
«Мы объединили международные усилия с Грэйс Ло в создании этого проекта, с идеей которого я живу уже лет пятнадцать. Было очень сложно получить права Фонда Булгакова на экранизацию, сейчас получены аудио-визуальные права, собралась сильная команда, которая обречена на успех», — отметила продюсер.
По ее словам, создана первая версия сценария.
«Мы попытаемся раскрыть то, что он не мог сказать открыто в те времена и объяснить подоплеку. Мы попытаемся представить западному зрителю фильм так, чтобы не потерять драму», — добавила продюсер.