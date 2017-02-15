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18:54, 15 февраля 2017 125
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В США экранизируют «Мастера и Маргариту»

В США экранизируют «Мастера и Маргариту»

В США экранизируют «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Экранизировать роман начали российский продюсер Светлана Мигунова-Дали («Легенда №17») и экс-президент американской кинокомпании New Crime Productions Грэйс Ло. Бюджет фильма оценивают в 50-100 миллионов долларов.

Мигунова-Дали рассказала, что идея экранизировать «Мастера и Маргариту» появилась более десяти лет назад.

«Мы объединили международные усилия с Грэйс Ло в создании этого проекта, с идеей которого я живу уже лет пятнадцать. Было очень сложно получить права Фонда Булгакова на экранизацию, сейчас получены аудио-визуальные права, собралась сильная команда, которая обречена на успех», — отметила продюсер.

По ее словам, создана первая версия сценария.

«Мы попытаемся раскрыть то, что он не мог сказать открыто в те времена и объяснить подоплеку. Мы попытаемся представить западному зрителю фильм так, чтобы не потерять драму», — добавила продюсер.


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