В Спасском районе произошло массовое ДТП с грузовиком, погибли три человека. Об этом сообщили в
В среду, 15 февраля, в 01:35 в Спасском районе 28-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением 54-летнего жителя Рязанской области, а затем въехал в грузовой автомобиль Volvo под управлением 51-летнего жителя Челябинской области.
В результате ДТП, водитель автомобиля «Лады Приоры» и два его пассажира скончались на месте. Третий пассажир легкового автомобиля — 40-летний житель Саратовской области получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.