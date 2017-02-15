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10:59, 15 февраля 2017 1 139
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В Спасском районе произошло массовое ДТП с грузовиком, погибли три человека

В Спасском районе произошло массовое ДТП с грузовиком, погибли три человека

В Спасском районе произошло массовое ДТП с грузовиком, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В среду, 15 февраля, в 01:35 в Спасском районе 28-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением 54-летнего жителя Рязанской области, а затем въехал в грузовой автомобиль Volvo под управлением 51-летнего жителя Челябинской области.

В результате ДТП, водитель автомобиля «Лады Приоры» и два его пассажира скончались на месте. Третий пассажир легкового автомобиля — 40-летний житель Саратовской области получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.


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