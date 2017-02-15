В Сибири откроются еще семь ресторанов McDonald’s

В городах Сибирского федерального округа планируется открыть еще семь ресторанов быстрого питания McDonald’s, передает «
Как отмечает издание, это франчайзинговый проект компании «ГиД». Предприятие заключило соглашение с ЗАО «Москва-Макдоналдс».
Планируется, что в 2017 году направят более 800 млн рублей. Всего задумано открыть шесть-семь ресторанов. В том числе два в Красноярске.
Всего в настоящее время в Сибирском федеральном округе работают 14 ресторанов (по два в Новокузнецке и Кемерово, семь — в Новосибирске и по одному в Бердске, Томске и Барнауле). В 2018 году планируется увеличить число ресторанов до 23.