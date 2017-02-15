В правительстве предложили отменить статью за заражение ВИЧ-инфекцией

В правительстве предложили отменить уголовную статью за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией (статья 122). Вице-премьер Ольга Голодец поручила ряду министерств рассмотреть этот вопрос, передает
Свои заключения до 1 октября должны предоставить Минюст, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, Генеральная прокуратура, Верховный суд и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
Отмечается, что правительство не рассматривает вопрос о декриминализации умышленного заражения ВИЧ. Ответственность за это хотят квалифицировать по другим статьям: умышленное причинения легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью (статьи 111, 112, 115 УК). Кроме ВИЧ, под эти статьи должно попасть умышленное заражение другими тяжелыми и опасными инфекционными заболеваниями.
В первой половине 2016 года за заражение ВИЧ-инфекцией осудили 19 человек. Из них семь человек попали в тюрьму, но сроки не превысили трех лет лишения свободы. В 2015 году по этой статье перед судом предстали 45 человек.