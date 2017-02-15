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17:52, 15 февраля 2017 263
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В МВД предложили сдавать в багаж алкоголь из duty free 1

В МВД предложили сдавать в багаж алкоголь из duty free

В МВД призвали обязать авиапассажиров сдавать в багаж алкоголь из duty free. Таким образом полиция планирует уменьшить количество дебоширов на борту самолетов, передает Life.

Кроме того, предложили ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе на территории аэропортов.

Среди других мер также обучение сотрудников авиакомпаний разным способам взаимодействия с пассажирами, представляющими угрозу общественной безопасности.

Как заявляют в пресс-службе Управления на транспорте МВД, в прошлом году около 700 пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не были допущены на свои рейсы.


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