В МВД предложили сдавать в багаж алкоголь из duty free

В МВД призвали обязать авиапассажиров сдавать в багаж алкоголь из duty free. Таким образом полиция планирует уменьшить количество дебоширов на борту самолетов, передает Life.
Кроме того, предложили ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе на территории аэропортов.
Среди других мер также обучение сотрудников авиакомпаний разным способам взаимодействия с пассажирами, представляющими угрозу общественной безопасности.
Как заявляют в пресс-службе Управления на транспорте МВД, в прошлом году около 700 пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не были допущены на свои рейсы.