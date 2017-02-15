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9:23, 15 февраля 2017 1 365
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В Дубае запустят беспилотное воздушное такси

В Дубае запустят беспилотное воздушное такси

Этим летом в Дубае запланирован пуск беспилотных летающих такси, заявил глава Управления Маттар Аль-Тайер, пишет «Газета.ру».

В качестве основной летающей машины Управление дорог и транспорта Дубая выбрал модель Ehang 184 совместного производства с Китаем.

Беспилотный аппарат был представлен на Всемирном правительственном саммите в Дубае, который проходил в период с 12 по 14 февраля.

Аль-Тайер пояснил, что грузоподъемность дрона составляет до 110 килограмм, и будущее воздушное такси уже успешно прошло все летные испытания. Воздушное такси представляет собой небольшой вертолет длиной около четырех метров и весом около 250 килограммов.

Пассажир сможет сам задать пункт назначения с помощь тачскрина, но полет все равно будет контролироваться специалистами с земли.


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