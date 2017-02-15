Три самолета не смогли приземлиться в Краснодаре из-за непогоды

Три самолета не смогли приземлиться в Краснодаре из-за ночного снегопада и плохой видимости. На прилет и вылет задержали несколько рейсов, передает
Два самолета из Москвы и Минска направили на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Минеральные Воды. Летевший из Актау в Краснодар борт вернулся в аэропорт вылета.
Как уточнили в управляющей аэропортами Краснодарского края компании «Базэл Аэро», также изменено время вылета двух рейсов из Краснодара в Москву. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а пассажирами задержанных рейсов занимаются представители авиакомпаний.