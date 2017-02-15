Строительство дорог улучшило состояние воздуха в Рязанской области. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева на заседании коллегии по итогам деятельности 2016 года, которое прошло в среду, 15 февраля.
Лариса Сараева сообщила, что в 2016 году Центром гигиены и эпидемиологии Рязанской области было исследовано 16 тысяч проб атмосферного воздуха. Доля проб превышающих ПДК составила 0,9%.
Она напомнила, что значительный вклад в зарязнение воздуха вносит автомобильный транспорт.
«В 2016 у нас отмечается улучшение состояния воздуха на автомагистралях и улицах с интенсивным движением. Превышение допустимых норам вблизи автомагистралей составило 2.2%. Это на процент меньше, чем 2015 году», — заявила Сараева.
По ее словам, улучшению состояния воздуха способствует строительство окружных дорог в Рязани, а также увеличение объему финансирования на капремонт региональных и межмуниципальных дорог региона.