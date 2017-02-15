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15:37, 15 февраля 2017 214
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Строительство дорог улучшило состояние воздуха в Рязанской области — Роспортебнадзор

Строительство дорог улучшило состояние воздуха в Рязанской области — Роспортебнадзор

Строительство дорог улучшило состояние воздуха в Рязанской области. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева на заседании коллегии по итогам деятельности 2016 года, которое прошло в среду, 15 февраля.

Лариса Сараева сообщила, что в 2016 году Центром гигиены и эпидемиологии Рязанской области было исследовано 16 тысяч проб атмосферного воздуха. Доля проб превышающих ПДК составила 0,9%.

Она напомнила, что значительный вклад в зарязнение воздуха вносит автомобильный транспорт.

«В 2016 у нас отмечается улучшение состояния воздуха на автомагистралях и улицах с интенсивным движением. Превышение допустимых норам вблизи автомагистралей составило 2.2%. Это на процент меньше, чем 2015 году», — заявила Сараева.

По ее словам, улучшению состояния воздуха способствует строительство окружных дорог в Рязани, а также увеличение объему финансирования на капремонт региональных и межмуниципальных дорог региона.


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