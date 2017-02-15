Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:56, 15 февраля 2017 339
 0    0

Шерлок Холмс в исполнении Камбербэтча стал самым популярным персонажем в истории BBC

Шерлок Холмс в исполнении Камбербэтча стал самым популярным персонажем в истории BBC

Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча стал самым популярным персонажем в истории BBC. Он обошел по популярности культовую комик-группу «Монти Пайтон», передает ТАСС.

BBC провела опрос среди семи тысяч человек. 30% респондентов считают самым популярным героем Шерлока в исполнении Камбербэтча. Детектив опередил Доктора Кто (17,6%). На третьем месте оказался старший инспектор Джон Лютер из детективного сериала «Лютер» в исполнении Идриса Эльбы (12,4%). Четвертую строчку занял персонаж Бэзила Фолти (Джон Клиз) в комедийном сериале «Башня Фолти», пятую — «Стиг», пилот-испытатель из популярной во всем мире передачи про автомобили «Топ Гир».

Камбербэтч отметил, что его польстил результат опроса.

«Для меня честь узнать, что воплощенный мной Шерлок получил международное признание как любимый телеперсонаж зрителей Би-би-си, — сказал он. — Кто бы мог подумать, что высокофункциональный социопат может оказаться столь популярным среди людей во всем мире».

Актер стал лучшим в еще одной категории. Сцену его падения в серии «Рейхенбахский водопад» признали самой знаковой в истории BBC. Камбербэтчу удалось сместить с «телевизионного Олимпа» юмористический скетч «Мертвый попугай» британской комик-группы «Монти Пайтон». Первенство почти сорок лет принадлежало эпизоду, в котором покупатель (Джон Клиз) пытается вернуть дохлую птицу жуликоватому продавцу (Майкл Пейлин). Названные Клизом считалась 16 определений мертвого попугая стали классикой жанра черного, абсурдного и сюрреалистического юмора.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:00, 15 февраля 2017
Атомная подводная лодка «Рязань» вернулась в Тихоокеанский флот после ремонта
18:27, 15 февраля 2017
Рязанские полицейские рассказали о распространенных видах мошенничества
17:56, 15 февраля 2017
Шерлок Холмс в исполнении Камбербэтча стал самым популярным персонажем в истории BBC
17:52, 15 февраля 2017
В МВД предложили сдавать в багаж алкоголь из duty free 1
17:40, 15 февраля 2017
Рязанца осудили за угон автомобиля с пляжа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Ностальгия по СССР и путешествие по Аляске. Топ-5 самых необычных музеев Рязани

Ностальгия по СССР и путешествие по Аляске. Топ-5 самых необычных музеев Рязани

Туристы ищут новые места для путешествий в Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:20, 14 февраля 2017 30 448
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
11:04, 15 февраля 2017 25 736
Любимов прибыл в Рязань. Фото
8:21, 12 февраля 2017 23 596
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
8:31, 9 февраля 2017 17 483
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
12:59, 15 февраля 2017 16 810
Главное — люди. В Рязани представили врио губернатора 1
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум