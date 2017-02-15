Шерлок Холмс в исполнении Камбербэтча стал самым популярным персонажем в истории BBC

Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча стал самым популярным персонажем в истории BBC. Он обошел по популярности культовую комик-группу «Монти Пайтон», передает
BBC провела опрос среди семи тысяч человек. 30% респондентов считают самым популярным героем Шерлока в исполнении Камбербэтча. Детектив опередил Доктора Кто (17,6%). На третьем месте оказался старший инспектор Джон Лютер из детективного сериала «Лютер» в исполнении Идриса Эльбы (12,4%). Четвертую строчку занял персонаж Бэзила Фолти (Джон Клиз) в комедийном сериале «Башня Фолти», пятую — «Стиг», пилот-испытатель из популярной во всем мире передачи про автомобили «Топ Гир».
Камбербэтч отметил, что его польстил результат опроса.
«Для меня честь узнать, что воплощенный мной Шерлок получил международное признание как любимый телеперсонаж зрителей Би-би-си, — сказал он. — Кто бы мог подумать, что высокофункциональный социопат может оказаться столь популярным среди людей во всем мире».
Актер стал лучшим в еще одной категории. Сцену его падения в серии «Рейхенбахский водопад» признали самой знаковой в истории BBC. Камбербэтчу удалось сместить с «телевизионного Олимпа» юмористический скетч «Мертвый попугай» британской комик-группы «Монти Пайтон». Первенство почти сорок лет принадлежало эпизоду, в котором покупатель (Джон Клиз) пытается вернуть дохлую птицу жуликоватому продавцу (Майкл Пейлин). Названные Клизом считалась 16 определений мертвого попугая стали классикой жанра черного, абсурдного и сюрреалистического юмора.