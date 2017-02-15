Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:48, 15 февраля 2017 405

Рязанский приборный завод провел благотворительную акцию для детей

Рязанский приборный завод провел благотворительную акцию для детей

Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) провел для воспитанников Мосоловской школы-интерната, расположенной в Рязанской области, благотворительную акцию для детей «Цена улыбки».

Активисты молодежного центра Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ) посетили интернат и вручили его воспитанникам подарки и предметы первой необходимости. Работники завода собрали игрушки, книги, спортивный инвентарь, настольные игры и наборы для творчества, канцтовары, предметы личной гигиены.

Молодые сотрудники провели с детьми увлекательную игру «Веселые старты». По итогам каждая команда получила диплом, а каждый ребенок — сладкий приз.

Справка

Молодежный центр создан на ГРПЗ для развития профессионального и творческого потенциалов молодых работников. Под его эгидой реализуются общественно-значимые проекты, проводятся научно-технические конференции, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Акция «Цена улыбки» организована для воспитанников Мосоловской школы-интерната уже в четвертый раз.


© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:32, 15 февраля 2017
Власти Нью-Йорка проведут экстренное совещание из-за нашествия крыс
14:48, 15 февраля 2017
Рязанский приборный завод провел благотворительную акцию для детей
14:41, 15 февраля 2017
В сети появилось видео «погодной бомбы» над США
14:14, 15 февраля 2017
Житель Салехарда за сутки угнал пять машин
14:14, 15 февраля 2017
В Шиловском районе задержали взломщика дачи
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:20, 14 февраля 2017 29 275
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
16:09, 1 февраля 2017 24 530
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 23 335
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
11:04, 15 февраля 2017 20 186
Любимов прибыл в Рязань. Фото
8:31, 9 февраля 2017 17 462
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум