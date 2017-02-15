Рязанский приборный завод провел благотворительную акцию для детей

Активисты молодежного центра Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ) посетили интернат и вручили его воспитанникам подарки и предметы первой необходимости. Работники завода собрали игрушки, книги, спортивный инвентарь, настольные игры и наборы для творчества, канцтовары, предметы личной гигиены.
Молодые сотрудники провели с детьми увлекательную игру «Веселые старты». По итогам каждая команда получила диплом, а каждый ребенок — сладкий приз.
Справка
Молодежный центр создан на ГРПЗ для развития профессионального и творческого потенциалов молодых работников. Под его эгидой реализуются общественно-значимые проекты, проводятся научно-технические конференции, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Акция «Цена улыбки» организована для воспитанников Мосоловской школы-интерната уже в четвертый раз.