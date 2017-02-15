Рязанские полицейские рассказали о распространенных видах мошенничества

В среду, 15 февраля, начальник уголовного розыска Московского отдела полиции Алексей Кузнецов, начальник службы участковых уполномоченных Дмитрий Григорьев и его заместитель Юрий Власов провели пресс-конференцию для журналистов, на которой рассказали о распространенных видах мошенничества.

Кузнецов отметил, что наиболее частым видом преступлений становятся мошенничества в оказании услуг купли-продажи.

Через сайты частных объявлений мошенники требуют предоплату за товар. После этого страница или объявление продавца блокируется, а деньги перечисляются на фиктивную банковскую карту.

Григорьев отметил, если незамедлительно обратиться в полицию, то средства на счету могут быть заморожены.

По его словам, жертвами могут стать и продавцы. Мошенники высылают предоплату за продаваемый товар на карту и всеми методами пытаются узнать персональные данные продавца, чтобы получить доступ к денежным средствам.

«Чтобы избежать подобных преступлений, не нужно сообщать защитные номера карты и свои персональные данные», — отметил Кузнецов. — «Покупки нужно осуществлять только у проверенных компаний или из рук в руки. При этом денежные средства перечислять после получения товара»

По его словам, подобные преступления имеют очень низкий процент раскрываемости.

Еще одним распространенным видом мошенничества является обман престарелых граждан. Мошенники под видом сотрудников государственных учреждений проникают в квартиру. Пока один из преступников отвлекает жертву, другой ворует деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо напоминать близким и родственникам о том, что не стоит открывать двери посторонним лицам. Также надо звонить в социальные службы, чтобы убедится в принадлежности сотрудника к организации.

«Соседский присмотр является очень эффективным методом профилактики подобных видов мошенничества», — сообщил Власов.

Полицейские отметают, проблема мошенничества остается довольно острой и, чтобы не стать жертвой, нужно быть бдительными.