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13:38, 15 февраля 2017 443
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Рязанские автоинспекторы по «горячим следам» задержали угонщиков иномарки

Рязанские автоинспекторы по «горячим следам» задержали угонщиков иномарки

Рязанские автоинспекторы по «горячим следам» задержали угонщиков иномарки. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Патрулировавшие ночью улицы Кораблина инспекторы ДПС ГИБДД заметили иномарку, неуверенно ехавшую по проезжей части. Один из инспекторов узнал в ней машину своих знакомых.

Как оказалось, автомобиль угнал 22-летний местный житель и его приятельницы 15 и 23 лет. Компания обнаружила ключи от машины у подъезда одного из домов. Злоумышленники определили по брелку автомобиль и решили «покататься».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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