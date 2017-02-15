Рязанские автоинспекторы по «горячим следам» задержали угонщиков иномарки. Об этом в среду, 15 февраля,
Патрулировавшие ночью улицы Кораблина инспекторы ДПС ГИБДД заметили иномарку, неуверенно ехавшую по проезжей части. Один из инспекторов узнал в ней машину своих знакомых.
Как оказалось, автомобиль угнал 22-летний местный житель и его приятельницы 15 и 23 лет. Компания обнаружила ключи от машины у подъезда одного из домов. Злоумышленники определили по брелку автомобиль и решили «покататься».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.