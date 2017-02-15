Рязанца оштрафовали за несуществующую организацию

Жителя Скопинского района оштрафовали за несуществующую организацию. Об этом в среду, 15 февраля,
В ноябре 2016 года в отношении рязанца возбудили уголовное дело. Он являлся одним из учредителей фиктивной сельскохозяйственной организации: юридическое лицо не располагалось по заявленному адресу, не заключало договора аренды с собственником помещения. ООО «И.» не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность.
Суд обязал мужчину ликвидировать ООО «И.» и заплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей. Он не исполнил назначенное решение суда.
Скопинца оштрафовали на тысячу рублей по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора).