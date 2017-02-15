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17:02, 15 февраля 2017 168

РНПК и Окский заповедник провели круглый стол по профориентации будущих экологов и биологов

РНПК и Окский заповедник провели круглый стол по профориентации будущих экологов и биологов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», совместно с Окским природным биосферным заповедником провели круглый стол по профориентации будущих экологов и биологов, посвященный Году экологии.

На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты Рязанского государственного университета имени Есенина и Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева.

Сотрудники Окского заповедника рассказали о роли заповедника в развитии региона, а также поделились исследованиями заповедника. В свою очередь специалисты РНПК освятили свои планы, которые запланированы в Год экологии в России. После этого гости мероприятия обсудили возможные перспективы сотрудничества. Студенты рассказали о темах будущих дипломных работ.

Начальник экологической лаборатории РНПК Маргарита Лексина рассказала о природоохранных проектах и об уникальных возможностях экологической лаборатории завода:

  • ежедневно лаборатория выполняет 140 анализов качества атмосферного воздуха, 200 анализов качества природной и сточной воды;
  • исследования проводят на уникальном измерительном оборудовании, аналогов которому нет в Рязанской области;
  • в составе лаборатории работают два экологических поста для контроля атмосферного воздуха и одна передвижная станция для отбора и доставки проб воды и почвы;
  • контроль состояния объектов окружающей среды ведется круглосуточно;
  • деятельность экологической лаборатории подтверждена лицензией Росгидромета.

Справка

Сотрудничество РНПК, дочернего общества НК «Роснефть», с Окским биосферным природным заповедником продолжается с 1999 года в рамках реализации социальной и благотворительной программы. За это время при поддержке завода осуществлен ряд проектов: ремонт музея заповедника и визит-центра, финансирование издания сборников научных трудов сотрудников, закупка кормов для животных, обновление транспортного парка.

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Объем переработки Компании на российских НПЗ в 4 квартале 2016 года достиг 27,05 млн тонн, увеличившись, в том числе за счет приобретения «Башнефти», на 25,5% по отношению к 3 квартала 2016 года. Объем переработки нефти, исключая «Башнефть», вырос на 3,2% до 22,2 млн тонн.

Общий объем переработки на российских НПЗ в 2016 году вырос до 87,5 млн т по сравнению с 84,7 млн тонн в 2015 году. Объем нефтепереработки Компании на НПЗ за рубежом (12,8 млн тонн) превысил показатель 2015 года на 4,8%.

«Роснефть» продолжает успешно реализовывать программу модернизации НПЗ в России: в 2016 году завершено строительство и произведен пуск установки каталитического крекинга и установки производства МТБЭ на Куйбышевском НПЗ, введена в эксплуатацию установка регенерации катализаторов на Новокуйбышевском заводе катализаторов, а также установка короткоцикловой адсорбции на Сызранском НПЗ.

В рамках проводимой Компанией программы по импортозамещению в 2016 году на установках гидроочистки керосиновой фракции Ачинского НПЗ и каталитического риформинга Рязанской НПК осуществлен переход на катализаторы производства Ангарского завода катализаторов и органического синтеза.


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