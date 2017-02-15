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12:49, 15 февраля 2017 287
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Под Рязанью столкнулись «двенадцатая» и иномарка

Под Рязанью столкнулись «двенадцатая» и иномарка

На трассе М-5 столкнулись «двенадцатая» и иномарка. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 февраля.

Официальной информации по данному факту не поступало.

Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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