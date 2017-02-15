Под Рязанью столкнулись «двенадцатая» и иномарка

На трассе М-5 столкнулись «двенадцатая» и иномарка. Об этом сообщили пользователи
Инцидент произошел вечером во вторник, 14 февраля.
Официальной информации по данному факту не поступало.
Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»
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На трассе М-5 столкнулись «двенадцатая» и иномарка. Об этом сообщили пользователи
Инцидент произошел вечером во вторник, 14 февраля.
Официальной информации по данному факту не поступало.
Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»
© RZN.info
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