Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, в офисе «Прайм-стоматологии» на улице Есенина.
Около 13:00 в клинику вошли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и обратились за оказанием услуги, на что получили отказ.
Недовольные посетители начали ругаться матом, оскорблять сотрудников клиники и угрожать расправой. В один момент один из мужчин достал молоток и замахнулся на девушку из медперсонала. Кроме этого мужчины начали курить в помещении.
Сотрудники учреждения вызвали полицию, которая, по их словам, ехала на происшествие более 20 минут. К этому моменту один из врачей клиники уже вывел пьяных дебоширов на улицу. Произошедшее удалось снять на камеру видеонаблюдения.
Руководство клиники отметило, что этот инцидент мог быть одним из элементов нечестной конкурентной борьбы с успешной стоматологической клиникой, так же как и написание в СМИ статей, порочащих репутацию компании.
Напомним, это не первый случай нападения на медработников. 11 февраля, в Саратове несколько мужчин попытались