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20:39, 15 февраля 2017 93
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Около нефтезавода столкнулись «легковушка» и «ГАЗель». Видео

Около нефтезавода столкнулись «легковушка» и «ГАЗель». Видео

Около нефтезавода столкнулись «легковушка» и «ГАЗель». Соответсвующее видео появилось в группе «Дороги Рязани». Официальной информации о ДТП не поступало.


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1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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