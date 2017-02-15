В городе Вилючинск на Камчатке с уплывавшей в океан льдины спасли школьника. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает «
Школьники гуляли в районе пирса на берегу бухты Крашенинникова. Один из них— четвероклассник — прыгнул на льдину, которую стало уносить от берега.
«Мы прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте. К этому времени мальчик находился примерно в 150 метрах от берега. Оперативно спустили на воду надувную лодку на веслах», — рассказал руководитель Вилючинского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Александр Меркулов.
Спасатели добрались до ребенка за несколько минут и пересадили его в лодку. Школьника передали врачам «скорой», однако медицинская помощь ему не понадобилась.
Отмечается, что бухта Крашенинникова зимой полностью не замерзает. Время от времени к берегу в район пирса приносит отдельные льдины, которые ветер может уносить в сторону океана.