Любимов продолжит строительство больницы скорой помощи

Врио рязанского губернатора Николай Любимов пообещал продолжить начатые предшественником проекты, в том числе строительство новой больницы скорой помощи. Об этом он заявил на представлении в облдуме в среду, 15 февраля.
Также Любимов упомянул строительство школ, спортивных комплексов, дорог, проекты в сельском хозяйстве. Напомним, Любимова назначил Владимир Путин во вторник.
Ранее в этот день об отставке объявил Олег Ковалев, руководивший регионом с 2008 года. Ковалев несколько лет лоббировал строительство БСМП на федеральном уровне. Оно началось в декабре 2016 года.