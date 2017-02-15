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11:33, 15 февраля 2017 59

Компания «Мармакс» представила новый проект дома для коттеджного поселка «Сказка Алеканово»

Компания «Мармакс» представила новый проект дома для коттеджного поселка «Сказка Алеканово»

Компания «Мармакс» представила новый проект дома «Престиж Плюс». Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

Современный дом европейского уровня, разработанный командой инвестиционно-строительной группы «Мармакс» специально для коттеджного поселка «Сказка в лесу» в поселке Алеканове.

«Дом „Престиж Плюс“ — стильный снаружи и продуманный внутри. В этом доме будет удобно и комфортно всем членам вашей семьи, места хватит и для гостей и больших компаний. Жить за городом — это стиль жизни, где царит свобода, независимость и комфорт», — говорится в сообщении.

Планировочное решение варианты отделки фасада можно посмотреть на сайте коттеджного поселка. Подробно о проекте по телефону: 500-005.


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