Компания «Мармакс» представила новый проект дома для коттеджного поселка «Сказка Алеканово»

Компания «Мармакс» представила новый проект дома «Престиж Плюс». Об этом сообщили в пресс-релизе организации.
Современный дом европейского уровня, разработанный командой инвестиционно-строительной группы «Мармакс» специально для коттеджного поселка «Сказка в лесу» в поселке Алеканове.
«Дом „Престиж Плюс“ — стильный снаружи и продуманный внутри. В этом доме будет удобно и комфортно всем членам вашей семьи, места хватит и для гостей и больших компаний. Жить за городом — это стиль жизни, где царит свобода, независимость и комфорт», — говорится в сообщении.
Планировочное решение варианты отделки фасада можно посмотреть на