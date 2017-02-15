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12:28, 15 февраля 2017 382

Из-за непогоды «Рязаньавтодор» перешел на усиленный режим работы

Из-за непогоды «Рязаньавтодор» перешел на усиленный режим работы

За прошедшие сутки при ликвидации последствий сильного снегопада «Рязаньавтодор» очистил от снега 4300 километров территориальных и федеральных дорог Рязанской области.

Дорожное покрытие обработали 3686 тоннами пескосоляной смеси, круглосуточно вели работу 304 единицы спецтехники.

Также на федеральных автодорогах и дорогах местного значения проводилась очистка от снега обочин и барьерного ограждения, уборка мусора и очистка автопавильонов, автобусных остановок и площадок отдыха.

Под Рязанью на участке трассы Рязань-Михайлов-Тула в Захаровском районе работники дорожной службы установили 700 снегозадерживающих щитов, чтобы избежать снежных заносов.

В «Рязаньавтодоре» сообщили, что в компании и филиалах ведется круглосуточное дежурство оперативного персонала и ответственных лиц.

«Прекращения движения из-за непогоды на автодорогах области не было. В настоящее время работы по снегоочистке продолжаются в штатном режиме», — отметили в компании.

По всем вопросам можно обращаться по телефону диспетчерской службы: 44-32-75.


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