Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото

Врио губернатора Рязанской области Николая Любимов возложил цветы к мемориалу рязанцам, погибшим в локальных войнах. Это было первое действие чиновника после торжественного представления в облдуме.
После Любимова цветы возложил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Цветы также возложили ветераны локальных войн, матери и вдовы погибших рязанцев, курсанты Рязанского высшего военно-десантного училища, Герой Советского Союза, председатель Рязанского отделения Союза ветеранов локальных войн генерал-лейтенант Альберт Слюсарь, глава администрации Рязани Олег Булеков, глава Рязани Владислав Фролов, Олег Ковалев и другие.
В 1989 году 15 февраля был окончен вывод советских войск из Афганистана и ежегодно 15 февраля отмечается как день памяти погибших в локальных войнах.