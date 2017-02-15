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13:40, 15 февраля 2017 5 203
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Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото

Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото

Врио губернатора Рязанской области Николая Любимов возложил цветы к мемориалу рязанцам, погибшим в локальных войнах. Это было первое действие чиновника после торжественного представления в облдуме.

После Любимова цветы возложил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Цветы также возложили ветераны локальных войн, матери и вдовы погибших рязанцев, курсанты Рязанского высшего военно-десантного училища, Герой Советского Союза, председатель Рязанского отделения Союза ветеранов локальных войн генерал-лейтенант Альберт Слюсарь, глава администрации Рязани Олег Булеков, глава Рязани Владислав Фролов, Олег Ковалев и другие.

В 1989 году 15 февраля был окончен вывод советских войск из Афганистана и ежегодно 15 февраля отмечается как день памяти погибших в локальных войнах.


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