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11:55, 15 февраля 2017 787
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Аркадий Фомин подарил Ковалеву книгу о думе с автографами всех депутатов и часы

Аркадий Фомин подарил Ковалеву книгу о думе с автографами всех депутатов и часы

Аркадий Фомин подарил Ковалеву книгу о думе с автографами всех депутатов и часы. Такой презент председатель рязанской облдумы сделал после представления Николая Любимова.

Напомним, Ковалев объявил от отставке во вторник. В тот же день Владимир Путин принял ее и назначил временно исполняющим обязанности Любимова.


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