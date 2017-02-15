Думский мандат Любимова получит депутат Тульской облдумы

Мандат депутата Госдумы Николая Любимова получит депутат Тульской облдумы Наталья Пилюс. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает
Наталье Пилюс думский мандат перейдет по сложившейся традиции.
«У нас практика: передачу мандата осуществлять следующему по региональной группе. Следующий по региональной группе у нас там представитель Тулы Наталья Николаевна Пилюс, — рассказал секретарь Генсовета „Единой России“ Сергей Неверов. — Она идет следующей в 21-й региональной группе, которая включала в себя Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области».
Напомним, во вторник. 15 февраля, Владимир Путин
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