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9:14, 15 февраля 2017 502
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Думский мандат Любимова получит депутат Тульской облдумы

Думский мандат Любимова получит депутат Тульской облдумы

Мандат депутата Госдумы Николая Любимова получит депутат Тульской облдумы Наталья Пилюс. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Наталье Пилюс думский мандат перейдет по сложившейся традиции.

«У нас практика: передачу мандата осуществлять следующему по региональной группе. Следующий по региональной группе у нас там представитель Тулы Наталья Николаевна Пилюс, — рассказал секретарь Генсовета „Единой России“ Сергей Неверов. — Она идет следующей в 21-й региональной группе, которая включала в себя Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области».

Напомним, во вторник. 15 февраля, Владимир Путин принял отставку гебернатора Рязанской области Олега Ковалева. Президент назначил врио главы региона Николая Любимова.

Фото Kaluga24tv


© RZN.info

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