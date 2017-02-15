Центробанк предупредил владельцев карт о новых видах мошенничества

Центробанк предупредил о новых видах мошенничества с платежными картами. Операции совершаются без согласия владельцев, пишет «
В интернете появляются объявления с предложениями купить карты, которые затем используют для осуществления незаконных операций.
Мошенники используют карты для обналичивания преступных доходов или вывода средств, украденных в интернет-банке, из электронных кошельков, карточных переводов. Раскрываемость таких преступлений низкая.
«В минувшем году также эволюционировали способы мошенничества с помощью смс-рассылок, — рассказал замначальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев. — Приходит смс, что по карте совершена покупка и заблокирована энная сумма, просят позвонить по такому-то номеру».
После звонка выясняется номер счета и другие данные. По словам Сычева, зачастую мошеннические операции с помощью смс-рассылок совершают лица, находящиеся в местах лишения свободы, что является препятствием для расследования таких преступлений.