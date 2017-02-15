Благоустройством Рязани займется бывшая замруководитель администрации Люберец

Начальником управления благоустройства Рязани назначили Елену Литвинову, ранее занимавшую должность заместителя руководителя администрации Люберец. Об этом сообщает сайт горадминистрации.
Начальника подразделения назначили 14 февраля.
Справка
Елена Владимировна Литвинова родилась 6 мая 1964 года.
Имеет два высших образования: Московский технологический институт мясной и молочной промышленности и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
С 1986 по 2017 годы работала в различных организациях на разных должностях: от экономиста до заместителя руководителя администрации.
Начала трудовую деятельность в 1986 году экономистом Полоцкого мясокомбината.
С 1990 до 2015 годы занимала руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Московской области.
В течение 2015-2017 годов работала заместителем руководителя администрации города Люберцы.