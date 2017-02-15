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19:00, 15 февраля 2017 278
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Атомная подводная лодка «Рязань» вернулась в Тихоокеанский флот после ремонта

Атомная подводная лодка «Рязань» вернулась в Тихоокеанский флот после ремонта

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань» вернулась в Тихоокеанский флот. Атомная лодка ремонтировалась на дальневосточном заводе «Звезда» с 2011 года, пишет «Российская газета».

«На пирсе экипаж субмарины встречало командование подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба, родные и близкие. Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш поздравил моряков с возвращением в базу и по традиции вручил командиру „Рязани“ жареного поросенка», — рассказал представитель флота капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Справка

«Рязань» относится к подводным лодкам третьего поколения проекта 667, которые составляют основу морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота. «Рязань» регулярно осуществляет запуски ракет. Мировую известность она получила летом 1995 года, запустив из Баренцева моря ракету-носитель «Волна» со спускаемым модулем, где находилась научная литература, значки и конверты. Пролетев за 20 минут более 8000 километров, модуль опустился в расчетной точке на Камчатке. Достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая доставка почты.

В 2008 году «Рязань» совершила переход с Северного флота на Тихоокеанский подо льдами Арктики без всплытия и теперь входит в боевой состав ТОФ

Фото пресс-службы ДЦСС


© RZN.info

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